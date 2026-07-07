Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара по Харькову, фото: Харьковская ОВА
Рашисты ударили КАБами по Харькову — один человек погиб, 21 пострадал (ФОТО)https://racurs.ua/n214863-rashisty-udarili-kabami-po-harkovu-odin-chelovek-pogib-21-postradal-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 липня, вдень завдали удару керованими авіабомбами по центру Харкова.
Загинув 54-річний чоловік. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ще 21 людина постраждала:
- вибухових поранень зазнали 15 людей, зокрема двоє дітей;
- вісьмох постраждалих госпіталізували, двох — у важкому стані;
- ще шестеро постраждалих, серед яких троє дітей, отримали гостру реакцію на стрес. Їм надали медичну допомогу на місці.
Влучання сталося у проїжджу частину. Вибуховою хвилею пошкоджено скління прилеглої будівлі та припарковані автомобілі.
Профільні фахівці наразі усувають наслідки цієї атаки.