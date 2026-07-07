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Последствия российского удара по Харькову, фото: Харьковская ОВА

Рашисты ударили КАБами по Харькову — один человек погиб, 21 пострадал (ФОТО)

7 июл 2026, 17:50
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Російські загарбники сьогодні, 7 липня, вдень завдали удару керованими авіабомбами по центру Харкова.

Загинув 54-річний чоловік. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ще 21 людина постраждала:

  • вибухових поранень зазнали 15 людей, зокрема двоє дітей;
  • вісьмох постраждалих госпіталізували, двох — у важкому стані;
  • ще шестеро постраждалих, серед яких троє дітей, отримали гостру реакцію на стрес. Їм надали медичну допомогу на місці.

Влучання сталося у проїжджу частину. Вибуховою хвилею пошкоджено скління прилеглої будівлі та припарковані автомобілі.

Профільні фахівці наразі усувають наслідки цієї атаки.

Источник: Ракурс


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