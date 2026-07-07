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Наслідки російського удару по Харкову, фото: Харківська ОВА
Рашисти вдарили КАБами по Харкову — одна людина загинула, 21 постраждала (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214863-rashysty-vdaryly-kabamy-po-harkovu-odna-ludyna-zagynula-21-postrajdala-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 липня, вдень завдали удару керованими авіабомбами по центру Харкова.
Загинув 54-річний чоловік. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ще 21 людина постраждала:
- вибухових поранень зазнали 15 людей, зокрема двоє дітей;
- вісьмох постраждалих госпіталізували, двох — у важкому стані;
- ще шестеро постраждалих, серед яких троє дітей, отримали гостру реакцію на стрес. Їм надали медичну допомогу на місці.
Влучання сталося у проїжджу частину. Вибуховою хвилею пошкоджено скління прилеглої будівлі та припарковані автомобілі.
Профільні фахівці наразі усувають наслідки цієї атаки.