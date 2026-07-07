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Последствия российской атаки на Киев, фото: ГСЧС
В Киеве спасатели завершили работы на всех локациях — ГСЧСhttps://racurs.ua/n214869-v-kieve-spasateli-zavershili-raboty-na-vseh-lokaciyah-gschs.htmlРакурс
У Києві завершено роботи на всіх локаціях.
Про це сьогодні, 7 липня. ввечері повідомила прес-служба ДСНС.
Наразі ліквідацію наслідків на всіх пошкоджених локаціях столиці повністю завершено, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що у Подільському районі Києва загалом демонтовано та вивезено 1 580 куб. м будівельного сміття.
Загалом внаслідок російської атаки по місту загинули 19 осіб, ще 61 людина постраждала.