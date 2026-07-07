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Последствия российской атаки на Киев, фото: ГСЧС

В Киеве спасатели завершили работы на всех локациях — ГСЧС

7 июл 2026, 21:31
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У Києві завершено роботи на всіх локаціях.

Про це сьогодні, 7 липня. ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

Наразі ліквідацію наслідків на всіх пошкоджених локаціях столиці повністю завершено, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що у Подільському районі Києва загалом демонтовано та вивезено 1 580 куб. м будівельного сміття.

Загалом внаслідок російської атаки по місту загинули 19 осіб, ще 61 людина постраждала.

Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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