Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214869-u-kyievi-ryatuvalnyky-zavershyly-roboty-na-vsih-lokaciyah-dsns.html

Ракурс

У Києві завершено роботи на всіх локаціях.

Про це сьогодні, 7 липня. ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

Наразі ліквідацію наслідків на всіх пошкоджених локаціях столиці повністю завершено, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що у Подільському районі Києва загалом демонтовано та вивезено 1 580 куб. м будівельного сміття.

Загалом внаслідок російської атаки по місту загинули 19 осіб, ще 61 людина постраждала.