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Ракурс
Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС

У Києві рятувальники завершили роботи на всіх локаціях — ДСНС

7 лип 2026, 21:31
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У Києві завершено роботи на всіх локаціях.

Про це сьогодні, 7 липня. ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

Наразі ліквідацію наслідків на всіх пошкоджених локаціях столиці повністю завершено, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що у Подільському районі Києва загалом демонтовано та вивезено 1 580 куб. м будівельного сміття.

Загалом внаслідок російської атаки по місту загинули 19 осіб, ще 61 людина постраждала.

Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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