Последствия российского обстрела в Донецкой области, фото: ГСЧС

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На Донеччині російські загарбники вкотре обстріляли рятувальників.

Про це сьогодні, 9 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений санітарний броньований автомобіль, який прямував до місця виконання завдання, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що внаслідок цього обстрілу постраждалих немає.