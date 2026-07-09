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Последствия российского обстрела в Донецкой области, фото: ГСЧС
Российский обстрел повредил санитарный бронированный автомобиль в Донецкой области (ФОТО)https://racurs.ua/n214919-rossiyskiy-obstrel-povredil-sanitarnyy-bronirovannyy-avtomobil-v-doneckoy-oblasti-foto.htmlРакурс
На Донеччині російські загарбники вкотре обстріляли рятувальників.
Про це сьогодні, 9 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений санітарний броньований автомобіль, який прямував до місця виконання завдання, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що внаслідок цього обстрілу постраждалих немає.