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Наслідки російського обстрілу на Донеччині, фото: ДСНС
Російський обстріл пошкодив санітарний броньований автомобіль на Донеччині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214919-rosiyskyy-obstril-poshkodyv-sanitarnyy-bronovanyy-avtomobil-na-donechchyni-foto.htmlРакурс
На Донеччині російські загарбники вкотре обстріляли рятувальників.
Про це сьогодні, 9 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений санітарний броньований автомобіль, який прямував до місця виконання завдання, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що внаслідок цього обстрілу постраждалих немає.