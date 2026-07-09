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Ракурс
Наслідки російського обстрілу на Донеччині, фото: ДСНС

Російський обстріл пошкодив санітарний броньований автомобіль на Донеччині (ФОТО)

9 лип 2026, 17:53
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На Донеччині російські загарбники вкотре обстріляли рятувальників.

Про це сьогодні, 9 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений санітарний броньований автомобіль, який прямував до місця виконання завдання, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що внаслідок цього обстрілу постраждалих немає.

Наслідки російського обстрілу на Донеччині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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