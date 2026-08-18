Наслідки російського удару по Печенігах, фото: ДСНС

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Ракурс

На Харківщині у селищі Печеніги завершені аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Жертвами російського авіаудару стали 10 людей, кількість постраждалих зросла до 18.

Нагадаємо, рашисти сьогодні, 18 серпня, вранці двома малогабаритними крилатими ракетами «Бандероль» вдарили по Печенігах. Влучання було по людному перехрестю, де розташовані пошта й магазини.

На місці влучання горіли кафе, господарська споруда та гараж на території приватного домоволодіння. Також пошкоджені поштове відділення, магазини, приватні житлові будинки та автомобілі.