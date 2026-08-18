Під Вовчанськом знешкодили ворожу ДРГ,

Відповідне відео сьогодні, 18 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Окупанти знову спробували улюблену тактику: дрібними групами прослизнути в район наших позицій, швидко зробити фото з ганчіркою та відзвітувати про «успіхи». Проте пропагандистська картинка швидко розбилася об реальність, — розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що прикордонники відділу прикордонної служби розвідки вчасно виявили ДРГ противника, а оператори БпЛА прикордонної комендатури швидкого реагування БпС «Апекс» бригади «Форпост» миттєво відпрацювали по цілях.

Ворог намагався заховатися у сховищі, але підрозділи бригади «Форпост» дістали його й там. За документами, які знайшли на місці «нори» окупантів, стало відомо, що у складі російської ДРГ був військовий рф з обмороженими стопами, — додали у ДПСУ.