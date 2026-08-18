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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Троє прикордонників вибили російську ДРГ під Вовчанськом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215686-troie-prykordonnykiv-vybyly-rosiysku-drg-pid-vovchanskom-video.htmlРакурс
Під Вовчанськом знешкодили ворожу ДРГ,
Відповідне відео сьогодні, 18 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Окупанти знову спробували улюблену тактику: дрібними групами прослизнути в район наших позицій, швидко зробити фото з ганчіркою та відзвітувати про «успіхи». Проте пропагандистська картинка швидко розбилася об реальність, — розповіли у ДПСУ.
Зазначається, що прикордонники відділу прикордонної служби розвідки вчасно виявили ДРГ противника, а оператори БпЛА прикордонної комендатури швидкого реагування БпС «Апекс» бригади «Форпост» миттєво відпрацювали по цілях.
Ворог намагався заховатися у сховищі, але підрозділи бригади «Форпост» дістали його й там. За документами, які знайшли на місці «нори» окупантів, стало відомо, що у складі російської ДРГ був військовий рф з обмороженими стопами, — додали у ДПСУ.