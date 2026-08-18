Наслідки російського удару по Краматорську, фото: ДСНС

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Російські загарбники завдали авіаудару по місту Краматорську на Донеччині.

Поранені троє людей, серед них дитина. Про це сьогодні, 18 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

На місці влучання пошкоджені 4 багатоповерхівки та 3 автомобілі. Удар спричинив пожежу в одному з багатоквартирних будинків. Також загорілися 2 автомобілі, — розповіли у відомстві. — Попри загрозу повторних ударів, надзвичайники ліквідували пожежі.

Також вогнеборці через обстріл ліквідували займання приватного будинку, господарчої споруди та сухої трави.