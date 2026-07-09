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Ракурс
Последствия российских обстрелов Вишневого, фото: ГСЧС

В Вишневом четвертые сутки продолжается ликвидация последствий российских обстрелов (ФОТО, ВИДЕО)

9 июл 2026, 18:57
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У Вишневому на Київщині четверту добу триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Про це сьогодні, 9 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Понад 300 рятувальників та 106 одиниць техніки безперервно задіяні на місці події. Вони продовжують аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, обстежують території й у всьому допомагають місцевим жителям, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що до штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації постійно надходять нові звернення від громадян.

Головна мета рятувальників сьогодні — зробити все можливе, аби постраждалі почувалися захищеними й отримали всю необхідну допомогу, — наголошують у ДСНС.

Також у місті працюють психологи ДСНС. Вони обходять понівечені домоволодіння, підтримують людей, приносять воду й їжу, а також допомагають тим, хто вмить залишився без найнеобхідніших речей.

Наслідки російського обстрілу Вишневого, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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