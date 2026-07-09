Наслідки російського обстрілу Вишневого, фото: ДСНС

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У Вишневому на Київщині четверту добу триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Про це сьогодні, 9 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Понад 300 рятувальників та 106 одиниць техніки безперервно задіяні на місці події. Вони продовжують аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, обстежують території й у всьому допомагають місцевим жителям, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що до штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації постійно надходять нові звернення від громадян.

Головна мета рятувальників сьогодні — зробити все можливе, аби постраждалі почувалися захищеними й отримали всю необхідну допомогу, — наголошують у ДСНС.

Також у місті працюють психологи ДСНС. Вони обходять понівечені домоволодіння, підтримують людей, приносять воду й їжу, а також допомагають тим, хто вмить залишився без найнеобхідніших речей.