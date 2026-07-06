Зросла кількість загиблих та поранених у Вишневому на Київщині. Фото: ДСНС

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Зросла кількість загиблих та поранених у Вишневому на Київщині.

Наразі відомо, що внаслідок російського обстрілу та подальших вибухів загинули семеро осіб, а поранення дістали 29. Серед постраждалих — четверо рятувальників. На місці атаки працюють рятувальники, медики, працівники Українського Червоного Хреста та всі інші служби. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 6 липня повідомила у Telegram.

Триває обстеження житлового сектору на наявність вибухонебезпечних предметів, а також ліквідація наслідків руйнувань. До проведення аварійно-рятувальних залучені 478 осіб та 120 одиниць техніки.

Нагадаємо, у місті Вишневе було евакуйовано понад 600 людей. Зокрема, надзвичайники евакуювали 117 громадян, які під час повітряного удару перебували в укритті, що опинилося в епіцентрі вибуху.

В Київській ОВА заявляли, що через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів перебування поблизу місця ураження є вкрай небезпечним. Територія оточена поліцією. Жителів громади закликали залишатися у безпечних місцях і не наближатися до зони, де тривають роботи.