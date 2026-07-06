Наслідки російської атаки 6 липня на Київщині, фото: ДСНС

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На Київщині жертвами російської атаки, що сталася в ніч на сьогодні, 6 липня, стали п’ятеро людей.

Ще 21 постраждалий наразі перебуває у лікарнях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що у місті Вишневе евакуювали понад 600 людей.

Зокрема, надзвичайники евакуювали 117 громадян, які під час повітряного удару перебували в укритті, що опинилося в епіцентрі вибуху. Після обстеження території сапери ДСНС доправили людей автобусами до пункту збору, — розповіли у ДСНС.

У ДСНС зазначили, що фахівці перевіряють кожен житловий будинок і господарські приміщення, щоб переконатися, що в пошкоджених будівлях не залишилося постраждалих чи загиблих:

Водночас піротехнічні підрозділи ДСНС обстежують кожне подвір’я на наявність вибухонебезпечних предметів. Розгорнутий оперативний штаб, у якому спільно працюють представники ДСНС, Нацполіції та місцевих органів влади, координуючи проведення аварійно-рятувальних робіт і допомогу населенню.

Речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан в ефірі національного телемарафону розповіла, що детонації у Вишневому після російського удару вже припинилися, повідомляє «Цензор.нет».

Наразі детонація вже не спостерігається. На місці створено оперативний штаб, працюють рятувальники разом із працівниками Нацполіції та місцевими органами влади, — зазначила вона.

Джерело: ДСНС, «Цензор.нет»