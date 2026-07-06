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Київщина постраждала внаслідок масованої російської атаки 6 липня, карта: Google Maps

На Київщині троє людей загинули та 26 постраждали внаслідок нічної російської атаки — ОВА

6 лип 2026, 11:11
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На Київщині наразі відомо про трьох загиблих внаслідок масованої російської атаки, котра сталася в ніч на сьогодні, 6 липня.

Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Також вже відомо про 26 постраждалих, серед них — двоє дітей: дев’ятимісячне немовля та 12-річна дитина.

До медичних закладів госпіталізовано 18 людей, троє з них перебувають у важкому стані. Ще чотирьом постраждалим допомогу надали на місці.

Триває ліквідація наслідків. Найбільш складна ситуація — у Вишневому Бучанського району, де через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів евакуйовано 479 жителів.

Усі відповідні служби працюють у посиленому режимі.

Джерело: Ракурс


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