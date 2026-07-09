Рашисты маскируют взрывные устройства в упаковках влажных салфеток, фото: Херсонская ОВА

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Російські окупанти почали маскувати саморобні вибухові пристрої в упаковках вологих серветок. Не виключено, що для цього можуть використовувати й інші побутові речі.

Про це сьогодні, 9 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.