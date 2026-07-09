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Рашисты маскируют взрывные устройства в упаковках влажных салфеток, фото: Херсонская ОВА
В Херсонской области рашисты сбрасывают взрывчатку, замаскированную под упаковки салфеток — ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/n214926-v-hersonskoy-oblasti-rashisty-sbrasyvaut-vzryvchatku-zamaskirovannuu-pod-upakovki-salfetok-ova.htmlРакурс
Російські окупанти почали маскувати саморобні вибухові пристрої в упаковках вологих серветок. Не виключено, що для цього можуть використовувати й інші побутові речі.
Про це сьогодні, 9 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Тому вкотре закликаю жителів Херсонщини неухильно дотримуватися правил мінної безпеки. Якщо побачили підозрілий або залишений без нагляду предмет, у жодному разі не торкайтеся його й не намагайтеся перенести. Відійдіть на безпечну відстань, попередьте людей, які перебувають поруч, та негайно повідомте про небезпечну знахідку за телефонами 101 або 102, — наголосив Прокудін.