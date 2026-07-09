Рашисти маскують вибухові пристрої в упаковках вологих серветок, фото: Херсонська ОВА

https://racurs.ua/ua/n214926-na-hersonschyni-rashysty-skydaut-vybuhivku-zamaskovanu-pid-upakovky-servetok-ova-foto.html

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Російські окупанти почали маскувати саморобні вибухові пристрої в упаковках вологих серветок. Не виключено, що для цього можуть використовувати й інші побутові речі.

Про це сьогодні, 9 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.