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Рашисти маскують вибухові пристрої в упаковках вологих серветок, фото: Херсонська ОВА
На Херсонщині рашисти скидають вибухівку, замасковану під упаковки серветок — ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214926-na-hersonschyni-rashysty-skydaut-vybuhivku-zamaskovanu-pid-upakovky-servetok-ova-foto.htmlРакурс
Російські окупанти почали маскувати саморобні вибухові пристрої в упаковках вологих серветок. Не виключено, що для цього можуть використовувати й інші побутові речі.
Про це сьогодні, 9 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Тому вкотре закликаю жителів Херсонщини неухильно дотримуватися правил мінної безпеки. Якщо побачили підозрілий або залишений без нагляду предмет, у жодному разі не торкайтеся його й не намагайтеся перенести. Відійдіть на безпечну відстань, попередьте людей, які перебувають поруч, та негайно повідомте про небезпечну знахідку за телефонами 101 або 102, — наголосив Прокудін.