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Ракурс
Рашисти маскують вибухові пристрої в упаковках вологих серветок, фото: Херсонська ОВА

На Херсонщині рашисти скидають вибухівку, замасковану під упаковки серветок — ОВА (ФОТО)

9 лип 2026, 22:03
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Російські окупанти почали маскувати саморобні вибухові пристрої в упаковках вологих серветок. Не виключено, що для цього можуть використовувати й інші побутові речі.

Про це сьогодні, 9 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Тому вкотре закликаю жителів Херсонщини неухильно дотримуватися правил мінної безпеки. Якщо побачили підозрілий або залишений без нагляду предмет, у жодному разі не торкайтеся його й не намагайтеся перенести. Відійдіть на безпечну відстань, попередьте людей, які перебувають поруч, та негайно повідомте про небезпечну знахідку за телефонами 101 або 102, — наголосив Прокудін.

Рашисти маскують вибухові пристрої в упаковках вологих серветок, фото: Херсонська ОВА

Джерело: Ракурс


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