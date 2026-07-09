Последствия российского удара по АЗС, фото: ГСЧС Запорожье

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Російський БпЛА атакував одну із АЗС Запоріжжя.

Про це сьогодні, 9 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

За попередньою інформацією, внаслідок удару травмовані п’ятеро людей:

троє жінок;

двоє чоловіків.

Постраждалим надається медична допомога. Кількість постраждалих уточнюється.

На місці події загорілися паливорозподільні колонки та легковий автомобіль. Крім цього частково зруйнована конструкція навісу та пошкоджене скління будівлі, — розповіли у ДСНС. — Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Раніше сьогодні очільник Запорізької ОВА Іван Федором повідомляв у своєму Telegram-каналі, що внаслідок атаки на АЗС у Запоріжжі одна людина загинула та троє поранені.