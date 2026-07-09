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Ракурс
Наслідки російського удару по АЗС, фото: ДСНС Запоріжжя

Російський безпілотник вдарив по АЗС у Запоріжжі — п’ятеро травмованих (ФОТО)

9 лип 2026, 23:36
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Російський БпЛА атакував одну із АЗС Запоріжжя.

Про це сьогодні, 9 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

За попередньою інформацією, внаслідок удару травмовані п’ятеро людей:

  • троє жінок;
  • двоє чоловіків.

Постраждалим надається медична допомога. Кількість постраждалих уточнюється.

На місці події загорілися паливорозподільні колонки та легковий автомобіль. Крім цього частково зруйнована конструкція навісу та пошкоджене скління будівлі, — розповіли у ДСНС. — Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Наслідки російського удару по АЗС, фото: ДСНС Запоріжжя

Раніше сьогодні очільник Запорізької ОВА Іван Федором повідомляв у своєму Telegram-каналі, що внаслідок атаки на АЗС у Запоріжжі одна людина загинула та троє поранені.

Джерело: Ракурс


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