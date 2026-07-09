Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару по АЗС, фото: ДСНС Запоріжжя
Російський безпілотник вдарив по АЗС у Запоріжжі — п’ятеро травмованих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214929-rosiyskyy-bezpilotnyk-vdaryv-po-azs-u-zaporijji-p-yatero-travmovanyh-foto.htmlРакурс
Російський БпЛА атакував одну із АЗС Запоріжжя.
Про це сьогодні, 9 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
За попередньою інформацією, внаслідок удару травмовані п’ятеро людей:
- троє жінок;
- двоє чоловіків.
Постраждалим надається медична допомога. Кількість постраждалих уточнюється.
На місці події загорілися паливорозподільні колонки та легковий автомобіль. Крім цього частково зруйнована конструкція навісу та пошкоджене скління будівлі, — розповіли у ДСНС. — Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Раніше сьогодні очільник Запорізької ОВА Іван Федором повідомляв у своєму Telegram-каналі, що внаслідок атаки на АЗС у Запоріжжі одна людина загинула та троє поранені.