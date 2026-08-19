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Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

Два «іскандери» та 65 БпЛА атакували Україну в ніч на 19 серпня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

19 сер 2026, 08:54
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 серпня (з 18.00 18 серпня), атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 65 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська і Орла, а також і тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 56 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів, а також два баражуючі боєприпаси «Бандероль» на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — наголошують у Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


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