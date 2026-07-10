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Последствия удара российского дрона, фото: Харьковская областная прокуратура
Рашисты ударили FPV-дроном по автомобилю в Харьковской области — двое погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n214935-rashisty-udarili-fpv-dronom-po-avtomobilu-v-harkovskoy-oblasti-dvoe-pogibshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 10 липня, близько 08.00 завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю Toyota RAV4, який рухався у селі Слатине Харківського району.
Внаслідок влучання загинули двоє цивільних чоловіків — водій та пасажир. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).