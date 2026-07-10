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Ракурс
Наслідки удару російського дрона, фото: Харківська обласна прокуратура

Рашисти вдарили FPV-дроном по автомобілю на Харківщині — двоє загиблих (ФОТО)

10 лип 2026, 11:39
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Російські загарбники сьогодні, 10 липня, близько 08.00 завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю Toyota RAV4, який рухався у селі Слатине Харківського району.

Внаслідок влучання загинули двоє цивільних чоловіків — водій та пасажир. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки удару російського дрона, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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