Наслідки удару російського дрона, фото: Харківська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n214935-rashysty-vdaryly-fpv-dronom-po-avtomobilu-na-harkivschyni-dvoie-zagyblyh-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 10 липня, близько 08.00 завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю Toyota RAV4, який рухався у селі Слатине Харківського району.

Внаслідок влучання загинули двоє цивільних чоловіків — водій та пасажир. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).