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Последствия российской атаки в Вишневом, фото: ГСЧС

В Вишневом уже восьмые сутки ликвидируют последствия российской атаки (ФОТО, ВИДЕО)

13 июл 2026, 22:19
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У Вишневому на Київщині рятувальники вже восьму добу — понад 200 годин — не припиняють допомагати місцевим жителям, які постраждали внаслідок російського удару.

Про це сьогодні, 13 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Щодня піротехнічні підрозділи обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи, розбирають пошкоджені конструкції, допомагають людям відновлювати оселі та забезпечують безпеку на місці проведення робіт, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня внаслідок російського удару стався потужний вибух на складі боєприпасів у Вишневому.

Источник: Ракурс


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