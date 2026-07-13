Наслідки російської атаки у Вишневому, фото: ДСНС

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У Вишневому на Київщині рятувальники вже восьму добу — понад 200 годин — не припиняють допомагати місцевим жителям, які постраждали внаслідок російського удару.

Про це сьогодні, 13 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Щодня піротехнічні підрозділи обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи, розбирають пошкоджені конструкції, допомагають людям відновлювати оселі та забезпечують безпеку на місці проведення робіт, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня внаслідок російського удару стався потужний вибух на складі боєприпасів у Вишневому.