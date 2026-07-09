Наслідки вибуху у Вишневому, фото: ДСНС

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Склад боєприпасів у Вишневому на Київщині, в якому внаслідок російської атаки в ніч на 6 липня стався потужний вибух, належав одному з підприємств «Укроборонпрому», винних притягнуть до кримінальної відповідальності.

Про це сьогодні, 9 липня, під час спілкування із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Укрінформ».

Щодо Вишневого — розслідування вибуху. Абсолютно жахлива ситуація, — зазначив він. — У Вишневому був склад боєприпасів. Ворог уразив цей склад. Постраждала велика кількість людей. Велика кількість втрат. Мої співчуття, але співчуттів недостатньо.

За словами Зеленського, він отримав інформацію від СБУ, Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури. Він зазначив, що є кримінальна справа:

Люди, винні, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і, безумовно, будуть звільнення в «Укроборонпромі», тому що склад був одним із підприємств «Укроборонпрому».

Джерело: «Укрінформ»