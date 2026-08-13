Володимир Зеленський в Івано-Франківську стріляв з лука та грав у теніс. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215605-zelenskyy-v-ivano-frankivsku-strilyav-z-luka-ta-grav-u-tenis-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит в Івано-Франківську область.

У четвер, 13 серпня, у коледжі фізичного виховання в Івано-Франківську глава держави зустрівся з воїнами та ветеранами, які є учасниками спортивних змагань «Воля до життя». Про це Зеленський повідомив у Facebook.

Сьогодні в Івано-Франківську зустрівся з учасниками спортивних змагань «Воля до життя». Серед них — воїни, ветерани та люди з інвалідністю, які не здалися і через спорт відновлюються та повертають сили. Тут змагаються у восьми видах спорту, — йдеться у дописі.

Глава держави поспілкувався зі спортсменами, пограв у теніс, піднімав штангу, стріляв з лука, а також підписав бойові прапори їхніх бригад.

В Офісі президента поінформували, що митець Василь Семко подарував Зеленському дерев’яне панно зі святим Миколаєм в образі військового капелана, що символізує добро під час війни. Автор створив панно після участі в обороні Авдіївки у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Нагадаємо, 7 серпня президент України Володимир прибув до Сербії, де 8 серпня зустрівся з президентом Сербії Александром Вучичем та прем'єр-міністром Джуро Мацутом. Сторони обговорили розширення економічних зв’язків між країнами, відносини з Євросоюзом та інші речі.