Володимир Зеленський заявив про ураження військово-морської бази РФ у Новоросійську. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215565-zelenskyy-zayavyv-pro-urajennya-viyskovo-morskoyi-bazy-rf-u-novorosiysku.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський підтвердив нічну атаку на російський Новоросійськ.

Сили оборони України 12 серпня провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську. Це останній основний форпост Чорноморського флоту РФ у Чорному морі, який знаходиться на відстані понад 300 км від лінії фронту. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Facebook.

За словами глави держави, по російській базі били реактивними дронами «Паляниця», ракетами «Нептун» і морськими безпілотниками. Наразі відомо, що були влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту.

Тим часом агенція Reuters із посиланням на неназване джерело в галузі поінформувало, що після атаки українських БпЛА зерновий термінал у Новоросійську припинив роботу.

Компанія Demetra Holding, яка є власником термінала, також підтвердила, що об'єкт було пошкоджено внаслідок атаки. Масштаби пошкоджень компанія розкривати не стала.

Нагадаємо, минулої ночі Новоросійськ зазнав масованої атаки. Російська влада заявила про двох загиблих, серед них 8-річна дитина, і 13 поранених. У Новоросійську також повідомляли про пошкодження житлових будинків та школи.