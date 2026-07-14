Рашисты за сутки потеряли более 1,1 тыс. человек, инфографика: Генштаб

https://racurs.ua/n214984-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-120-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 421 тис. 810 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 120 осіб. Про це сьогодні, 14 липня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 131 танк;

24 тис. 932 бойові броньовані машини;

45 тис. 911 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 931 одиниць РСЗВ;

1 тис. 491 одиницю засобів ППО;

437 літаків;

353 гелікоптери;

1 тис. 905 наземних робототехнічних комплексів;

407 тис. 201 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 899 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

119 тис. 862 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 416 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 244 бойові зіткнення.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 77 авіаударів, скинувши 249 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8 тис. 673 дрони-камікадзе та здійснив 2 тис. 903 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 41 — із РСЗВ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили десять районів зосередження живої сили та дві артилерійські системи противника.