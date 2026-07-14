Герман Сметанин уходит с должности гендиректора «Укроборонпрома». Фото:

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Ракурс

Герман Сметанін йде з посади гендиректора «Укроборонпрому».

Посадовець наголосив, що головним досягненням вважає сформовану команду підприємств оборонно-промислового комплексу. Причину свого рішення про відставку Сметанін не назвав. Про це він 14 липня повідомив у Telegram.

Окремо хочу подякувати колегам, з якими не раз доводилося в максимально стислі строки шукати рішення, а інколи — буквально за ніч щось склепати, виточити чи зварити: Українській раді зброярів, Лізі оборонних підприємств України, Технологічним силам України, Федерації роботодавців України, Brave1, а також усім зброярам, з якими ми щодня працювали пліч-о-пліч, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 липня «Укроборонпром» повідомив, що після розслідування звільняє двох керівників державних підприємств та інших посадовців.

Російський удар по Вишневому 6 липня став одним із найруйнівніших для Київської області з початку повномасштабної війни. Попереднє обстеження показало, що внаслідок тривалої детонації боєприпасів пошкоджень зазнали 253 приватні та 27 багатоквартирних будинків. Ще 65 звернень надійшло від представників бізнесу, чиє майно постраждало через атаку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що склад належав одному з підприємств «Укроборонпрому» і наголосив, що винних притягнуть до кримінальної відповідальності.

Кабінет міністрів України доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення з резервного фонду 3,04 млрд грн на підтримку громади Вишневого для ліквідації наслідків ворожого обстрілу.