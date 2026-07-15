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Уничтожение российской техники, скриншот видео
FPV-дрон ночью уничтожил замаскированную технику рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215032-fpv-dron-nochu-unichtojil-zamaskirovannuu-tehniku-rashistov-video.htmlРакурс
Українські FPV-дрони в ході нічної роботи знищили замасковану техніку російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 15 липня, у своєму Telegram-каналі опублікував український виробник дронів «Небо перемоги».
На відео, знятому вночі камерами FPV-дронів, показано процес виявлення та знищення замаскованих ворожих цілей.