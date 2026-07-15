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Ракурс
Уничтожение российской техники, скриншот видео

FPV-дрон ночью уничтожил замаскированную технику рашистов (ВИДЕО)

15 июл 2026, 20:25
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Українські FPV-дрони в ході нічної роботи знищили замасковану техніку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 15 липня, у своєму Telegram-каналі опублікував український виробник дронів «Небо перемоги».

На відео, знятому вночі камерами FPV-дронів, показано процес виявлення та знищення замаскованих ворожих цілей.

Источник: Ракурс


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