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Знищення російської техніки, скріншот відео
FPV-дрон вночі знищив замасковану техніку рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215032-fpv-dron-vnochi-znyschyv-zamaskovanu-tehniku-rashystiv-video.htmlРакурс
Українські FPV-дрони в ході нічної роботи знищили замасковану техніку російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 15 липня, у своєму Telegram-каналі опублікував український виробник дронів «Небо перемоги».
На відео, знятому вночі камерами FPV-дронів, показано процес виявлення та знищення замаскованих ворожих цілей.