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Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

FPV-дрон вночі знищив замасковану техніку рашистів (ВІДЕО)

15 лип 2026, 20:25
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Українські FPV-дрони в ході нічної роботи знищили замасковану техніку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 15 липня, у своєму Telegram-каналі опублікував український виробник дронів «Небо перемоги».

На відео, знятому вночі камерами FPV-дронів, показано процес виявлення та знищення замаскованих ворожих цілей.

Джерело: Ракурс


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