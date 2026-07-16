Последствия атаки по Харькову 16 июля, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 липня, атакували безпілотниками Харків, виникла пожежа в житловому секторі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У Немишлянському районі міста внаслідок влучання ударного безпілотника на території приватного домоволодіння виникла пожежа господарської споруди. Пожежу ліквідовано, — розповіли у відомстві.

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