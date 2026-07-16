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Наслідки російської атаки по Харкову 16 липня, фото: ДСНС
Рашисти вдарили по Харкову — пошкоджено житловий сектор (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215040-rashysty-vdaryly-po-harkovu-poshkodjeno-jytlovyy-sektor-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 липня, атакували безпілотниками Харків, виникла пожежа в житловому секторі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
У Немишлянському районі міста внаслідок влучання ударного безпілотника на території приватного домоволодіння виникла пожежа господарської споруди. Пожежу ліквідовано, — розповіли у відомстві.
Також внаслідок російської атаки:
- пошкоджено будівлі на території центрального парку та цивільної інфраструктури;
- зафіксовано влучання на відкритих територіях у Харкові та передмісті.