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Ракурс
Наслідки російської атаки по Харкову 16 липня, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по Харкову — пошкоджено житловий сектор (ФОТО)

16 лип 2026, 09:32
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 липня, атакували безпілотниками Харків, виникла пожежа в житловому секторі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У Немишлянському районі міста внаслідок влучання ударного безпілотника на території приватного домоволодіння виникла пожежа господарської споруди. Пожежу ліквідовано, — розповіли у відомстві.

Також внаслідок російської атаки:

  • пошкоджено будівлі на території центрального парку та цивільної інфраструктури;
  • зафіксовано влучання на відкритих територіях у Харкові та передмісті.

Наслідки російської атаки по Харкову 16 липня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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