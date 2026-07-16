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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

15 ракет и 146 БпЛА атаковали Украину в ночь на 16 июля — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

16 июл 2026, 10:40
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 липня (з 18.00 15 липня) атакували Україну ракетами та безпілотниками різних типів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог задіяв:

  • вісім балістичних ракет «Іскандер-М"/С-400 із Брянської області РФ;
  • чотири крилаті ракети Х-22/32 з акваторії Чорного моря;
  • одну протирадіолокаційну ракету Х-31П;
  • п’ять баражуючих боєприпасів типу «Бандероль»;
  • 146 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивних), «Гербера», «Італмас» та дронів-імітаторів типу «Пародія» із напрямків російських Курська, Орла, Міллерово, а також тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено три балістичні ракети «Іскандер-М"/С-400 та 129 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни;
  • зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет «Іскандер-М"/С-400, протирадіолокаційної ракети Х-31П та 16 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях;
  • крилаті ракети Х-22/32 не досягли цілей.

Источник: Ракурс


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