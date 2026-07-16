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Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
15 ракет та 146 БпЛА атакували Україну в ніч на 16 липня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n215042-15-raket-ta-146-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-16-lypnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 липня (з 18.00 15 липня) атакували Україну ракетами та безпілотниками різних типів.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог задіяв:
- вісім балістичних ракет «Іскандер-М"/С-400 із Брянської області РФ;
- чотири крилаті ракети Х-22/32 з акваторії Чорного моря;
- одну протирадіолокаційну ракету Х-31П;
- п’ять баражуючих боєприпасів типу «Бандероль»;
- 146 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивних), «Гербера», «Італмас» та дронів-імітаторів типу «Пародія» із напрямків російських Курська, Орла, Міллерово, а також тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 09.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено три балістичні ракети «Іскандер-М"/С-400 та 129 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни;
- зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет «Іскандер-М"/С-400, протирадіолокаційної ракети Х-31П та 16 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях;
- крилаті ракети Х-22/32 не досягли цілей.