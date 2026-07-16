Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 липня (з 18.00 15 липня) атакували Україну ракетами та безпілотниками різних типів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог задіяв:

вісім балістичних ракет «Іскандер-М"/С-400 із Брянської області РФ;

чотири крилаті ракети Х-22/32 з акваторії Чорного моря;

одну протирадіолокаційну ракету Х-31П;

п’ять баражуючих боєприпасів типу «Бандероль»;

146 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивних), «Гербера», «Італмас» та дронів-імітаторів типу «Пародія» із напрямків російських Курська, Орла, Міллерово, а також тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00: