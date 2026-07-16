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Поражение российского танкера, скриншот видео
СБС поразили еще 11 российских танкеров (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215051-sbs-porazili-esche-11-rossiyskih-tankerov-video.htmlРакурс
Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на сьогодні, 16 липня, атакували ще 11 суден «тіньового флоту» РФ.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.
Він зазначив, що сьогодні було уражено:
- п’ять нафтових танкерів в акваторії Чорного та Азовського морів;
- один танкер-газовоз в акваторії Чорного моря;
- три суховантажі в акваторії Чорного моря;
- два буксирні катери в акваторії Чорного моря.
Загалом за період дії операції СБС «"МоЛоЧКа» з 6 по 16 липня уражено 147 суден зі складу тіньового флоту РФ:
- 117 одиниць — в Азовському морі;
- 30 одиниць — в Чорному морі.
Ціль: параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій, — наголосив Бровді. — Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн.