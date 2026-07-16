Поражение российского танкера, скриншот видео

https://racurs.ua/n215051-sbs-porazili-esche-11-rossiyskih-tankerov-video.html

Ракурс

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на сьогодні, 16 липня, атакували ще 11 суден «тіньового флоту» РФ.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Він зазначив, що сьогодні було уражено:

п’ять нафтових танкерів в акваторії Чорного та Азовського морів;

один танкер-газовоз в акваторії Чорного моря;

три суховантажі в акваторії Чорного моря;

два буксирні катери в акваторії Чорного моря.

Загалом за період дії операції СБС «"МоЛоЧКа» з 6 по 16 липня уражено 147 суден зі складу тіньового флоту РФ:

117 одиниць — в Азовському морі;

30 одиниць — в Чорному морі.