Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ураження російського танкера, скріншот відео

СБС уразили ще 11 російських танкерів (ВІДЕО)

16 лип 2026, 15:06
999

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на сьогодні, 16 липня, атакували ще 11 суден «тіньового флоту» РФ.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Він зазначив, що сьогодні було уражено:

  • п’ять нафтових танкерів в акваторії Чорного та Азовського морів;
  • один танкер-газовоз в акваторії Чорного моря;
  • три суховантажі в акваторії Чорного моря;
  • два буксирні катери в акваторії Чорного моря.

Загалом за період дії операції СБС «"МоЛоЧКа» з 6 по 16 липня уражено 147 суден зі складу тіньового флоту РФ:

  • 117 одиниць — в Азовському морі;
  • 30 одиниць — в Чорному морі.

Ціль: параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій, — наголосив Бровді. — Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів