Россияне атаковали центр Харькова — погиб человек, восемь раненых

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Російські загарбники сьогодні, 17 липня, у другій половині дня завдали удару по Шевченківському району Харкова.
Про це у своїх Telegram-каналах повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією:
- постраждали восьмеро людей, серед них двоє дітей (семирічний та дворічний хлопчики);
- одна людина загинула;
- пошкоджені житлові будинки;
- спалахнув цивільний автомобіль.