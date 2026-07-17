Росіяни атакували центр Харкова — загинула людина, восьмеро поранених

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Російські загарбники сьогодні, 17 липня, у другій половині дня завдали удару по Шевченківському району Харкова.
Про це у своїх Telegram-каналах повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією:
- постраждали восьмеро людей, серед них двоє дітей (семирічний та дворічний хлопчики);
- одна людина загинула;
- пошкоджені житлові будинки;
- спалахнув цивільний автомобіль.