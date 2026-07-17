Росіяни атакували центр Харкова — загинула людина, восьмеро поранених

Рашисти знову завдали удару по Харкову, фото: Vgorode.ua

https://racurs.ua/ua/n215087-rosiyany-atakuvaly-centr-harkova-zagynula-ludyna-vosmero-poranenyh.html

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Російські загарбники сьогодні, 17 липня, у другій половині дня завдали удару по Шевченківському району Харкова.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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