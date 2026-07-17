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Ракурс
Рашисти знову завдали удару по Харкову, фото: Vgorode.ua

Росіяни атакували центр Харкова — загинула людина, восьмеро поранених

17 лип 2026, 20:26
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Російські загарбники сьогодні, 17 липня, у другій половині дня завдали удару по Шевченківському району Харкова.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією:

  • постраждали восьмеро людей, серед них двоє дітей (семирічний та дворічний хлопчики);
  • одна людина загинула;
  • пошкоджені житлові будинки;
  • спалахнув цивільний автомобіль.

Джерело: Ракурс


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