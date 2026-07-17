Очистка озера Кирилловского завершена, фото: ГСЧС

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У Києві завершили роботи зі збору нафтопродуктів з поверхні водойми на озері Кирилівське.

Про це сьогодні, 17 липня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

Забруднення озера сталося через російських обстріл Києва в ніч на 2 липня.

Після влучань пально-мастильні матеріали потрапили до акваторії озера Кирилівського в Оболонському районі столиці. Забруднено було близько 20 600 кв. м водної поверхні, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що протягом 16 днів рятувальники зі всієї України безперервно працювали, щоб не дати забрудненню поширитися ще далі:

на водоймі встановлювали скімерні системи, бонові загородження постійної плавучості та сорбувальні бонові загородження;

у результаті з поверхні озера зібрали та вилучили 317 куб. м забруднювальної речовини.

Наразі на водоймі залишаються:

230 м сорбувальних бонових загороджень;

550 м бонових загороджень постійної плавучості.

До робіт було залучено близько 60 рятувальників та 20 одиниць техніки.