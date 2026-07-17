Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Очищення озера Кирилівського завершене, фото: ДСНС

У Києві завершили очищення озера Кирилівського від нафтопродуктів після російського удару 2 липня (ФОТО)

17 лип 2026, 22:13
999

У Києві завершили роботи зі збору нафтопродуктів з поверхні водойми на озері Кирилівське.

Про це сьогодні, 17 липня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

Забруднення озера сталося через російських обстріл Києва в ніч на 2 липня.

Після влучань пально-мастильні матеріали потрапили до акваторії озера Кирилівського в Оболонському районі столиці. Забруднено було близько 20 600 кв. м водної поверхні, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що протягом 16 днів рятувальники зі всієї України безперервно працювали, щоб не дати забрудненню поширитися ще далі:

  • на водоймі встановлювали скімерні системи, бонові загородження постійної плавучості та сорбувальні бонові загородження;
  • у результаті з поверхні озера зібрали та вилучили 317 куб. м забруднювальної речовини.

Наразі на водоймі залишаються:

  • 230 м сорбувальних бонових загороджень;
  • 550 м бонових загороджень постійної плавучості.

До робіт було залучено близько 60 рятувальників та 20 одиниць техніки.

Очищення озера Кирилівського завершене, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів