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Последствия российской атаки в Сумской области, фото: ГСЧС
Рашисты нанесли повторный удар по спасателям на Сумщине (ФОТО)https://racurs.ua/n215095-rashisty-nanesli-povtornyy-udar-po-spasatelyam-na-sumschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники прицільно атакували рятувальників під час виконання завдання на Сумщині.
Про це сьогодні, 20 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
У Білопільській громаді росіяни завдали повторного удару по місцю, де працювали співробітники ДСНС. Рятувальники встигли відійти у безпечне місце, пошкоджено пожежний автомобіль, — розповіли у відмостві.
Також рятувальники ліквідували пожежі після ворожих атак у Білопільській та Глухівській громадах.