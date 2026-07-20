Наслідки російської атаки на Сумщині, фото: ДСНС

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Російські загарбники прицільно атакували рятувальників під час виконання завдання на Сумщині.

Про це сьогодні, 20 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

У Білопільській громаді росіяни завдали повторного удару по місцю, де працювали співробітники ДСНС. Рятувальники встигли відійти у безпечне місце, пошкоджено пожежний автомобіль, — розповіли у відмостві.

Також рятувальники ліквідували пожежі після ворожих атак у Білопільській та Глухівській громадах.