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Ракурс
Наслідки російської атаки на Сумщині, фото: ДСНС

Рашисти завдали повторного удару по рятувальниках на Сумщині (ФОТО)

20 лип 2026, 10:00
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Російські загарбники прицільно атакували рятувальників під час виконання завдання на Сумщині.

Про це сьогодні, 20 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

У Білопільській громаді росіяни завдали повторного удару по місцю, де працювали співробітники ДСНС. Рятувальники встигли відійти у безпечне місце, пошкоджено пожежний автомобіль, — розповіли у відмостві.

Також рятувальники ліквідували пожежі після ворожих атак у Білопільській та Глухівській громадах.

Наслідки російської атаки на Сумщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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