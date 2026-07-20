Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского авиаудара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА

Рашисты ударили КАБами по Запорожью — погиб человек (ФОТО)

20 июл 2026, 12:54
999

Російські загарбники сьогодні, 20 липня, близько 11.00 завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю.

Одна людина загинула, ще п’ятеро поранені. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російські керовані авіабомби ударили по обласному центру, зруйнували та пошкодили житлові та нежитлові будівлі. На жаль, одна людина загинула. П’ять людей поранені — усім надається необхідна медична допомога, — зазначив він.

Крім того, вчора, 19 липня, росіяни атакували Запоріжжя шістьма КАБами. В результаті троє людей загинули, що понад 40 поранені.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров