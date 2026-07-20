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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Рашисти вдарили КАБами по Запоріжжю — загинула людина (ФОТО)

20 лип 2026, 12:54
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Російські загарбники сьогодні, 20 липня, близько 11.00 завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю.

Одна людина загинула, ще п’ятеро поранені. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російські керовані авіабомби ударили по обласному центру, зруйнували та пошкодили житлові та нежитлові будівлі. На жаль, одна людина загинула. П’ять людей поранені — усім надається необхідна медична допомога, — зазначив він.

Крім того, вчора, 19 липня, росіяни атакували Запоріжжя шістьма КАБами. В результаті троє людей загинули, що понад 40 поранені.

Джерело: Ракурс


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