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Ракурс
Последствия российских обстрелов Павлограда, фото: Александр Ганжа

Рашисты впервые ударили КАБами по Павлограду на Днепропетровщине (ФОТО)

20 июл 2026, 15:35
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Російські загарбники сьогодні, 20 липня, вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині.

Наразі відомо про двох загиблих та 15 поранених, з яких 10 — у лікарнях. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі повідомив, що це перший випадок, коли рашисти вдарили по Павлограду керованими авіабомбами.

До сьогодні керовані авіабомби були загрозою для прифронтових громад Синельниківщини. Павлоград жив під ракетами і «шахедами», але КАБів не знав. Тепер ворог модернізує ці бомби і дістає ними глибше, — наголосив він.

Лукашук додав, що для Павлограда це, на жаль, нова реальність, тож закликав жителів міста не ігнорувати тривоги:

Уважно стежте за повідомленнями Повітряних Сил і моніторингових пабліків. Сповіщення мають бути увімкнені завжди. Одразу йдіть в укриття. Якщо поруч його немає - не залишайтеся на вулиці.

Источник: Ракурс


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