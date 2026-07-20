Рашисти вперше вдарили КАБами по Павлограду на Дніпропетровщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215107-rashysty-vpershe-vdaryly-kabamy-po-pavlogradu-na-dnipropetrovschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 липня, вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині.
Наразі відомо про двох загиблих та 15 поранених, з яких 10 — у лікарнях. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі повідомив, що це перший випадок, коли рашисти вдарили по Павлограду керованими авіабомбами.
До сьогодні керовані авіабомби були загрозою для прифронтових громад Синельниківщини. Павлоград жив під ракетами і «шахедами», але КАБів не знав. Тепер ворог модернізує ці бомби і дістає ними глибше, — наголосив він.
Лукашук додав, що для Павлограда це, на жаль, нова реальність, тож закликав жителів міста не ігнорувати тривоги:
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