Вырастет стоимость разового проезда в городской электричке Kyiv City Express. Фото:

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Вартість разового квитка в Kyiv City Express зросте з 22 липня.

Ціну планують привести у відповідність до тарифів на громадський транспорт. А для регулярних поїздок розробляють проїзні абонементи. Про це компанія «Укрзалізниця» 20 червня повідомила у Facebook.

Утримувати й ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати, — зазначили залізничники.

В компанії додали, що з 2021 року столиця не компенсує витрати за перевезення пільговиків. За цей період сума боргів сягнула понад 10 млн грн.

В «Укрзалізниці» наголосили, що на відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в чотири рази, вартість проїзду Київською кільцевою електричкою підвищується вдвічі.

Ціна відрізнятиметься від способу купівлі квитка:

30 грн — через застосунки «Укрзалізниці» та «Київ Цифровий»;

34,20 грн — під час оплати через валідатори або термінали «Київ Цифровий»;

36,70 грн — у терміналах самообслуговування «Укрзалізниці»;

37 грн — у касах або безпосередньо в роз’їзного касира у вагоні.

При цьому залізничники додали, що залишаться діяти усі чинні пільги для пасажирів. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою у застосунку «Укрзалізниці», а ветерани та пенсіонери мають право оформлювати безкоштовні проїзні документи через каси.

Нагадаємо, 29 квітня Кабінет міністрів продовжив дію чинного тарифу для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року — 4,32 грн за кВт-год. Це означає, що ціни на електроенергію для населення залишаються без змін.