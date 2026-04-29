Ціни на світло для населення не зміняться до 31 жовтня 2026 року.

Ціна електроенергію в Україні не змінюватиметься до середини осені.

У середу, 29 квітня, Кабінет міністрів продовжив дію чинного тарифу для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року — 4,32 грн за кВт-год. Це означає, що ціни на електроенергію для населення залишаються без змін. Про це прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 29 квітня повідомила у Telegram.

Також уряд вирішив підтримати домогосподарства, для яких електрика є основним джерелом тепла. Це стосується будинків та квартир з електроопаленням, а також багатоквартирних будинків, які не підключені до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання.

Для них у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф. У тому разі, якщо в місяць буде спожито до 2 тис. кВт-год., то ціна становитиме 2,64 грн за кВт-год. Якщо ж споживання буде вище, то платити доведеться вже 4,32 грн за кВт-год.

Нагадаємо, 22 жовтня 2025 року Кабінет міністрів України продовжив дію покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на світло до 30 квітня 2026 року. Таким чином до кінця опалювального сезону українці платили 4,32 грн за кВт-год.