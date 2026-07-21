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Ракурс
Последствия российской атаки по Черноморску, фото: Одесская ОВА

В Черноморске из-за российских обстрелов приостановлена ​​подача воды по городу (ФОТО)

21 июл 2026, 14:57
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У Чорноморську на Одещині внаслідок ворожої атаки сталася аварія на водопровідній мережі.

Через це подачу води по місту тимчасово припинено. Про це сьогодні, 31 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що наразі фахівці з’ясовують масштаби пошкоджень та визначають час для відновлення водопостачання.

Найближчим часом буде повідомлено, яким чином забезпечуватиметься подача води мешканцям на період проведення аварійних робіт. Бювети працюють. Прошу мешканців стежити за офіційними повідомленнями, — додав очільник ОВА.

Наслідки російської атаки по Чорноморську, фото: Одеська ОВА

Источник: Ракурс


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