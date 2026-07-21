Последствия российской атаки по Черноморску, фото: Одесская ОВА

https://racurs.ua/n215133-v-chernomorske-iz-za-rossiyskih-obstrelov-priostanovlena-podacha-vody-po-gorodu-foto.html

Ракурс

У Чорноморську на Одещині внаслідок ворожої атаки сталася аварія на водопровідній мережі.

Через це подачу води по місту тимчасово припинено. Про це сьогодні, 31 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що наразі фахівці з’ясовують масштаби пошкоджень та визначають час для відновлення водопостачання.