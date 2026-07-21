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Наслідки російської атаки по Чорноморську, фото: Одеська ОВА
У Чорноморську через російський обстріл призупинено подачу води по місту (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215133-u-chornomorsku-cherez-rosiyskyy-obstril-pryzupyneno-podachu-vody-po-mistu-foto.htmlРакурс
У Чорноморську на Одещині внаслідок ворожої атаки сталася аварія на водопровідній мережі.
Через це подачу води по місту тимчасово припинено. Про це сьогодні, 31 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що наразі фахівці з’ясовують масштаби пошкоджень та визначають час для відновлення водопостачання.
Найближчим часом буде повідомлено, яким чином забезпечуватиметься подача води мешканцям на період проведення аварійних робіт. Бювети працюють. Прошу мешканців стежити за офіційними повідомленнями, — додав очільник ОВА.